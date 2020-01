UGB : les étudiants "aperistes" dans le social (vidéo)

Le Mouvement des Élèves et Étudiants républicains (MEER) de Saint-Louis a offert, samedi, 4.000 tickets de restaurant à des bacheliers fraichement orientés à l’Université Gaston Berger. Les lots ont été remis à 7 amicales d'étudiants. « Cet appui vise à renforcer et vulgariser la politique sociale du président Macky SALL », a indiqué Malang BALDÉ, leur coordonnateur. Il permettra, a-t-il noté, d’aider les étudiants qui n’ont pas encore perçu leurs bourses et qui proviennent de localités éloignées.