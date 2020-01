UGB : les défis de la recherche dans l’espace francophone au menu d’un colloque pluridisciplinaire (vidéo)

L’UFR des Sciences de l'Éducation, de la Formation et du Sport (SEFS) a initié, mardi, un conclave sur les dimensions scientifiques de la recherche universitaire dans l’espace francophone. Des chercheurs provenant de 12 pays africains et européens prennent part à ce colloque pluridisciplinaire organisé en collaboration avec l’académie de Recherche et d’Études francophones (ACAREF). Une soixantaine de communications sur dimensions seront faites en marge de ce forum. Les parties prenantes livrent leurs impressions ...