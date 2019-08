UGB : la recette du premier emploi offerte aux nouveaux diplômés de la section LEA (vidéo)

La 6e édition du Forum de la section Langue Étrangère Appliquée (LEA) de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines (LSH) a été tenue, samedi en présence de plusieurs représentants d’entreprises. Une grande occasion offerte aux nouveaux diplômés ( master 2) de s’imprégner des réalités du marché du travail. Ndèye Ngoné WAGUÉ, ancienne étudiante de la section et marraine de la promotion sortante exhorte ces derniers à faire preuve de persévérance, d’humilité et « à accepter de se faire exploiter ». « Le diplôme n’est qu’une présomption de connaissances. C’est l’expérience qui compte », a-t-elle précisé. « Pour l’acquérir, il faut savoir se rabaisser et apprendre dans le tas », confie Mme WAGUÉ.