UGB : la Cesl décrète des "Jst illimitées" et 48 heures de "cessation de toutes activités pédagogiques"

19/03/2022 08:13

Les étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis sont encore en mouvement d’humeur. Ils ont fait face aux forces de l’ordre ce vendredi 18 mars. En sus, ils ont décrété des journées sans tickets illimitées et 48 heures de cessation de toutes activités pédagogiques. Les étudiants qui ont tenu une assemblée générale d’urgence, demandent la reprise des travaux de la voirie interne. Ils menacent de maintenir leur mot d’ordre si leur revendication n’est pas résolue, a fait savoir PressAfrik.



Pour Ousmane Guèye, président de séance de la coordination des étudiants de l’UGB, « Depuis quelques moments, la coordination a entamé plusieurs décrets de journées sans tickets pour ne pas user des moyens de violence mais en utilisant des moyens pacifiques pour essayer de résoudre cette question. Malgré toutes les rencontres avec les autorités universitaires, on n’est pas parvenus à avoir des informations palpables sur lesquelles on peut se baser pour suspendre le mot d’ordre », a t-il expliqué.



D’après ses propos, tant qu’ils n’auront pas obtenu gain de cause par rapport à la situation, ils ne lèveront pas leur mot d’ordre.