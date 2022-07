UGB : l’UFR Sat identifie les clefs de son rayonnement – vidéo

01/07/2022 21:28

Dans le cadre de la cérémonie de graduation de ses 5 promotions sortantes prévue samedi, l’UFR des Sciences Appliquées et de Technologies (UFR SAT) a organisé vendredi un panel des directeurs. Une rencontre au cours de laquelle d’anciens responsables de cette unité de formation ont été conviés à partager les expériences avec les étudiants actuellement en formation. « C’est une occasion de revenir sur le passé de l’UFR, de parler de son présent et de nous mettre dans la perspective de son futur », a confié l’enseignante-chercheuse Marie Émilienne Faye Diagne. Ce panel qui a vu la participation de l’ancien recteur de l’UGB et directeur de ce département, le Professeur Mary Teuw NIANE, a jeté les bases d’un rayonnement de l’UFR. Les échanges ont permis en effet d’identifier les leviers sur lesquels les parties prenantes devront s’appuyer. « Il s’agit de l’accompagnement des étudiants à atteindre l’objectif d’excellence et à relever un certain nombre de la part du personnel », a noté M.DIAGNE.