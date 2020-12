UGB : l’UFR SEFS diversifie son offre de formation (vidéo)

L'UFR des Sciences de l'Éducation, de la Formation et du Sport (SEFS) a bouclé, vendredi, un atelier de validation des parcours de formation en éducation inclusive, alphabétisation et petite enfance. « Cela entre dans le cadre de la politique de diversification de l’offre de formation de l’Université Gaston Berger », a renseigné le professeur Assane DIAKHATÉ, directeur adjoint de l’UFR. « C’est une réponse à une forte demande exprimée », a-t-il ajouté en rappelant que la proposition de ce nouveau corpus pédagogique est « une première dans l’histoire de l’université sénégalaise ». D’emblée, la SEFS a obtenu l’appui de l’UNESCO, consciente de la pertinence de ces qualifications et programmes professionnalisants. « C’est une formation qui nécessite une importante mobilisation de moyens. Elle demande un accompagnement conséquent de la part des partenaires financiers et techniques », a toutefois signalé M. DIAKHATÉ.