UGB de Saint-Louis : Un autre drame évité de justesse

13/02/2025 08:53

À peine quelques heures après le décès de Matar Diagne, la tension et la consternation n’avaient pas encore quitté le campus que l’université a frôlé un second drame. Mardi matin, une étudiante a été retrouvée inanimée dans sa chambre, après avoir absorbé plusieurs comprimés dans une tentative de suicide.



Alertés à temps, les services médicaux de l’UGB sont immédiatement intervenus pour stabiliser son état avant de l’évacuer vers l’hôpital régional de Saint-Louis. Grâce à une prise en charge rapide et efficace, elle a pu être sauvée et placée en observation. Son état est désormais jugé hors de danger.



Selon des sources internes, la jeune femme semblait plongée dans une profonde détresse psychologique avant son geste désespéré. « Elle avait absorbé plusieurs comprimés, assurément dans le but de matérialiser son dessein macabre », rapporte L’Obs, citant des témoins. Cet événement ravive les inquiétudes sur la fragilité psychologique des étudiants et les pressions qu’ils subissent.