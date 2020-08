UGB de Saint-Louis : 5 enseignants-chercheurs nommés professeurs titulaires

L'annonce a été faite par le communiqué du conseil des ministres du 13 aout 2020, publié hier. Voici la liste de récipiendaires ...

Monsieur Mamadou Abdoul DIOP, Enseignant-chercheur à l’UFR des Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, matricule de solde n° 609011/E, est nommé Professeur titulaire de classe normale.



Monsieur Ahmadou Bamba SOW, Enseignent-chercheur à l’UFR des Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université Gaston Berger de Saint Louis, matricule de solde n°607 963/E, nommé Professeur titulaire de classe normale ;



Monsieur Abdou Ka DIONGUE, Enseignent-chercheur à l’UFR des Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université Gaston Berger de Saint Louis, matricule de solde n°609 878/T, nommé Professeur titulaire de classe normale ;.



Monsieur Ngalla DJITTE, Enseignent-chercheur à l’UFR des Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université Gaston Berger de Saint Louis, matricule de solde n°607 964/O, nommé Professeur titulaire de classe normale ;



Monsieur Cheikh Talibouya DIOP, Enseignent-chercheur à l’UFR des Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université Gaston Berger de Saint Louis, matricule de solde n°607 884/A, nommé Professeur titulaire de classe normale ;