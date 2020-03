UGB : Un pavillon de 1175 lits réceptionné (vidéo)

Le Directeur du Centre Régional des Œuvres universitaires ( CROUS) a reçu, vendredi, les clés du nouveau bâtiment du campus social de l’UGB des mains de M. Cheikh Ahmadou Bamba FALL, directeur de la construction et de la maintenance du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).



Ce joyau vient, avec ses 1.175 lits, augmenter la capacité d’hébergement de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. M. FALL a indiqué ces nouveaux blocs vont améliorer les conditions de vie des étudiants et que sa mise en place et le fruit d’une « vision éclairée » du président Macky SALL. Il a noté que ce projet d’un coût global de 3 milliards 900 millions FCFA a été réalisé par une entreprise sénégalaise dénommée EGC suite à un appel d’offres national.



Ousmane THIARÉ, le recteur de l’UGB, a invité les futurs occupants à « l’utiliser le bâtiment à bon escient » en vue de le léguer aux générations futures.



Le Directeur du CROUS a, pour sa part, s’est félicité de cette dotation aui équivaut, selon lui, à trois résidences universitaires. Papa Ibrahima FAYE a évoqué l’attribution des 1175 lits qui, par souci d’équité et de transparence, se fera à partir d’une plateforme en ligne conformément à des critères définis. Il faut souligner que le second bâtiment est en phase de construction. Il sera réceptionné prochainement pour une assiette financière de près de 4 milliards FCFA.