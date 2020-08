UGB - RIPOSTE CONTRE LA COVID-1 : le MEER appuie la COMSOC

Au lendemain de la décision prise par le président Macky SALL de reprendre les enseignements en présentiel dans les universités, le Mouvement des Élèves et Étudiants républicains (MEER) avait mis en place un comité d’assistance aux étudiants. Cette instance a mené plusieurs actions en vue de soutenir la communauté éducative. Suivant cette dynamique et, après avoir recueilli les besoins au travers d’entretiens avec les parties prenantes, le Meer remet des lots de maques et de gels antiseptiques à la Commission sociale (COMSOC) de l’UGB.