UGB : Pourquoi les étudiants ont décrété 05 jours de "Jst"

Les étudiants de l'UGB de Saint-Louis ont pris d'assaut hier, lundi, la Route Nationale N°2 qu'ils ont barrée durant plus de trois tours d'horloge. Ils revendiquent leurs bourses et la livraison immédiate des 2000 lits devant servir à les loger. Un ultimatum de 48 heures a été donné aux autorités pour une résolution de ces deux questions qu'ils estiment cruciales et vitales. Ils ont également décrété 120 heures soit 05 jours de "Jst" ou journées sans tickets tout en menaçant de passer à la vitesse supérieure si leurs doléances ne sont pas exécutés.