UGB : La CESL « profondément déçue » après sa rencontre avec le ministre de l’Enseignement supérieur (audio)

Les étudiants de l'UGB décident de maintenir leur mot d'ordre de grève illimitée décrété récemment, en dépit d’une rencontre tenue avec Cheikh Oumar HANN, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).



Faisait face à la presse, les étudiants expriment leur déception au sortir de la présentation de leur plateforme de doléances à la tutelle. Ils s'insurgent notamment contre la ferme volonté du ministre d'orienter 5000 étudiants alors que l’institution se trouve dans une « condition catastrophique d’accueil ».



« Comme à l’accoutumée, le ministre a servi une série de promesses et d’engagements qui, en aucune façon, ne peuvent être source d’approbation », a confié Aboubacry SALL, le président de séance de la CESL.



« La livraison des 2000 lits et le démarrage des travaux du bloc administratif et pédagogique constituent les conditions sine qua non pour l’accueil de nouveaux bacheliers », a-t-il précisé.



