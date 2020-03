UGB : Fermeture des campus sociaux et des commerces privés, service minimum pour les agents du Crous (vidéo)

À la suite de réunions tenues avec le personnel, les chefs de service et les délégués de travail, la Comsoc, plusieurs mesures ont été prises par la direction du Centre Régional des Œuvres Universitaires (CROUS) de Saint-Louis en vue de prévenir une éventuelle propagation du Covid-19. Papa Ibrahima FAYE qui déclinait les nouvelles dispositions, lundi, à travers une rencontre avec la presse, annonce la fermeture des campus sociaux de l’Université Gaston Berger à partir de mercredi à partir de 14 heures, des commerces et prestations privées à partir du mardi. Il a fait part de l’adoption de mesures d’accompagnement pour faciliter la rentrée des étudiants avec la mise à leur disposition de bus et de kits sanitaires. Les 2 campus sociaux seront désinfectés en collaboration avec le service hygiène et le comité régional de lutte contre le coronavirus, a-t-il indiqué. Par ailleurs, un service minimum sera instauré pour protéger le personnel. Des campagnes de sensibilisation seront menées par les délégués auprès des travailleurs.