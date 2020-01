UGB : Désormais, le service restaurant mis à l’arrêt en cas de Journées Sans Tickets (Crous)

Parallèlement au programme « zéro déchet » lancé par le Président Macky SALL, le Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) a donné le coup d’envoi, ce matin, de la quinzaine de l’hygiène et de l’Entretien au campus social de l’UGB. Une occasion saisie par Papa Ibrahima FAYE pour lancer un appel aux étudiants sur l’abus des journées sans tickets (JST), utilisé comme principal moyen de revendication.



À ce titre, il rappelle que les étudiants sont à 12 jours de JST pour ce mois de janvier. Ce qui, dit-il, grève drastiquement les recettes du CROUS. Les pertes sont estimées à plus 30 millions de FCFA.



Poursuivant, le directeur signale que ce procédé impacte négativement sur le budget du CROUS, et par ricochet sur l’amélioration des conditions de vie des étudiants. Car, ces dommages bloquent la prise en charge correcte des préoccupations des étudiants, a-t-il noté.



Il a ainsi annoncé que le CROUS n’assurera plus le service au niveau des restaurants en cas de décret de JST.



NDARINFO.COM