UGB : Cinq doctorants promus au grade de docteur en Sciences de Gestion (photos)

La formation doctorale en Sciences de Gestion de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a organisé les 22 et 23 décembre 2020 une session de soutenances de thèses.



Cinq doctorants ont été promus au grade de docteur en Sciences de Gestion à savoir Monsieur Malick Diallo, Monsieur Moustapha Faye, Madame Pascaline Ola Abo Houeze, Monsieur Kévin Ghislain Adjé et Monsieur Amadou Moustapha Dit Cable Diallo respectivement dans les domaines suivants : Gestion des ressources humaines, Marketing, Management de Projets, Finance et accompagnement entrepreneurial.



À la fin de la deuxième journée, le laboratoire Saint-Louis Etudes et Recherches en Gestion a remis des attestations de félicitations aux nouveaux docteurs.



Le Professeur Seydou SANÉ, Directeur dudit laboratoire a tenu un mot de remerciements à l'endroit des autorités universitaires, des membres du jury venus du Sénégal, du Gabon, du Bénin, du Cameroun et de la France avant de finir par souhaiter une excellente insertion professionnelle aux différents docteurs.