UGB : 15 diplômés du MATIC reçoivent leurs parchemins (vidéo)

Quinze (15) lauréats du Master de Traduction et d'Interprétation de Conférences (MATIC) ont reçu leurs diplômes, samedi, après deux ans de formation au sein de l’UFR des Langues et Sciences Humaines (LSH). Avec de réelles compétences acquises, ces nouveaux interprètes et traducteurs de la quatrième promotion intègrent le marché du travail avec une panoplie d’opportunités à l’horizon. « Cette cérémonie traduit la consécration d’une formation qui arrive à son terme », a noté le professeur Ndioro SOW, doyen de ce département en marge d’une graduation organisée en l’honneur des récipiendaires. Il s’est félicité du « travail immense abattu au niveau par les encadreurs, les formateurs et les étudiants » de cette section coordonnée par le docteur Aly SAMBOU.