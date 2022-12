Twitter suspend le compte pistant les trajets du jet privé d'Elon Musk

Le compte rapportant automatiquement les trajets du jet privé d’Elon Musk a été suspendu mercredi par la plateforme malgré la promesse de l’entrepreneur de ne pas y toucher, illustrant ainsi son approche à géométrie variable de la modération.