Truth Social : le message de « remerciement » de Donald Trump à l'Iran.

17/04/2026

Le président américain Donald Trump a salué, ce vendredi 17 avril 2026, l'annonce de l'Iran concernant l'ouverture totale du détroit d'Ormuz à la navigation pendant la période de cessez-le-feu. « Merci ! », a lancé le locataire de la Maison-Blanche sur sa plateforme Truth Social, soulignant une avancée majeure dans les négociations visant à mettre un terme au conflit entre Téhéran et Washington. Le déblocage de ce point de passage stratégique est considéré comme un signe d'apaisement crucial pour la stabilité régionale.





Toutefois, malgré ce geste de la part de l'Iran, Donald Trump a précisé que le « blocus naval américain » sur les ports iraniens resterait en vigueur jusqu'à la conclusion définitive d'un accord global.





Le président américain a affirmé que les sanctions maritimes seraient maintenues « à plein titre » tant que la transaction n'est pas totalement finalisée, tout en se montrant optimiste quant à un dénouement rapide des discussions en cours.





MS/NDARINFO

