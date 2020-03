Troisième mandat : Un débat «malsain », « inopportun », selon Bamba FALL

Le débat sur le troisième mandat est malsain, inopportun et est en train de divertir les membres de la mouvance présidentielle. A mon avis, le seul combat qui vaille la peine d'être mené aujourd'hui est celui de la vulgarisation des nombreuses et importantes réalisations à l'actif du président de la République, son excellence Macky Sall qui a fini de placer le Sénégal sous les rampes de l'émergence.



J'invite tous les membres de Benno bokk yakaar, notamment les cadres, à ne pas se laisser divertir par un débat qui n'a pas sa raison d'être. Nous devons tous aller vers les populations pour partager avec elles le programme ambitieux que le président Macky Sall déroule depuis son premier mandat pour corriger les disparités et faire émerger notre pays.



La récente cérémonie de pose de la première pierre du stade national à diamniadio témoigne, s'il en est encore besoin, de la volonté du chef de l'état de faire progresser davantage notre nation dans tous les domaines.



Au-delà du sport, la construction de ce joyau aura des répercussions positives sur notre économie, car autour du stade vont se développer des hôtels et d'autres infrastructures.



Chers camarades, le Sénégal est à la croisée des chemins avec à sa tête un visionnaire dont les actions se passent de commentaire. Ce qu'il a fait, par exemple, au niveau de l'enseignement supérieur, est une véritable révolution. Il a tout simplement doublé, voire triplé, les investissements dans ce secteur névralgique.



Des routes et autoroutes de dernière génération sont érigées partout, contribuant au désengorgement des artères. Il y a aussi les cleaning days, la mise en place de lampadaires.



A cela, il faut ajouter les licences de pêche, le parc éolien de taiba Ndiaye, une première de cette taille en Afrique de l'ouest, les réalisations du PUDC, l'electrification des villages, la construction et l'équipement de 15 postes et cases de santé, la construction de 227 de forages, 618 km de pistes, 99 périmètres agricoles, ainsi que le programme de bourses de sécurité familiale au bénéfice de 300 000 familles et la couverture maladie pour les personnes vulnérables.



L'économie se porte bien. Tous les clignotants sont au vert.



Évitons, chers camarades, qu'un débat puéril et futile, vienne vicier tout ce beau travail. Le président Macky Sall ne mérite pas qu'on s'attarde sur un faux débat. Il mérite d'être soutenu et encouragé dans la noble mission dont il est en train de s'acquitter avec maestria. Ensemble, nous vaincrons !



Bamba Fall

Directeur construction

responsable APR