Trois nouvelles nominations : Macky complète le Conseil constitutionnel

27/07/2021 20:27

" Suivant le décret n° 2021-980 du 26 juillet 2021, le président Macky SALL a nommé Seydou Nourou Tall, Professeur titulaire des Universités, actuellement membre du Conseil constitutionnel, en qualité de Vice-Président dudit Conseil", note un communiqué signé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Me Malick Sall



" Madame Aminata Ly Ndiaye, Magistrat, précédemment Premier Président de la Cour d'Appel de Thiès, en qualité de membre du Conseil constitutionnel, pour terminer le mandat de feu Madame Bousso Diao Fall. Enfin, par décret présidentiel n°2021-982 du 26 juillet 2021, Mamadou Badio Camara, ancien Premier Président de la Cour suprême et Youssoupha Diaw Mbodji, ancien Premier Avocat général près la Cour suprême ont été nommés membres du Conseil constitutionnel", renseigne le document.





Le Conseil constitutionnel n’était Jusque-là composé que de quatre (4) membres sur 7. Un membre était décédé le 03 janvier 2021 et le mandat de deux autres était arrivé à son terme.