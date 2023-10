Tribunal de Ziguinchor : le juge ordonne la réinscription de Sonko sur les listes électorales

13/10/2023 00:42

Coup de théâtre au tribunal d’instance de Ziguinchor. Le juge Samassy Faye a donné une suite favorable à la requête de Ousmane Sonko et ordonné sa réinscription sur les listes électorales.



La DGE n'a plus aucune raison de ne pas lui remettre son dossier de parrainage. L'appel ou le pourvoi en cassation ne sont pas suspensifs dans le cas présent.



Selon Me Etienne Dionne, avocat de Ousmane Sonko qui a réagi à chaud dans les médias, « le juge Sabassy Faye a choisi d’entrer par la grande porte de l’histoire ».



Son collègue du même pool, Me Bamba Cissé d’ajouter: « Le juge a montré qu’il reste encore des magistrats qui sont à cheval sur les principes et les lois ».