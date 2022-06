Très sensible à l'accueil qui lui a été réservé / Le khalife de Médina Baye : « Je ne pouvais plus retenir mes larmes... »

04/06/2022 18:40

Serigne Mahi Ibrahima Niass vient de manifester toute sa satisfaction après l'accueil qui lui a été réservé de Dakar à Kaolack, en passant par Mbour et Fatick. Le guide religieux dit être très sensible à cet accueil réservé à un fils de Médina Baye. « Je ne pouvais plus retenir mes larmes. Mais j'ai finalement compris que tout cela n'est que le reflet de l'image de Baye Niass... »