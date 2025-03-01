Travaux de requalification de Place Baya Ndar : polémique et plaidoyers

Ce samedi 23 août 2025, CONTRECHAMP revient sur les débats suscités par le projet de réaménagement de l’emblématique place de Saint-Louis. Faut-il voir dans ces travaux une modernisation nécessaire ou une menace pour le patrimoine et l’identité locale ?

Pour en discuter :

• M. Baba Ba, Chef de projet du Programme de Développement Touristique de Saint-Louis (APIX)

• Mme Absa Guissé, Vice-présidente du mouvement Wallu Ndar