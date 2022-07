Travaux achevés à plus de 96% : Macky SALL va inaugurer l'aéroport de Saint-Louis, jeudi

Les travaux du chantier de construction de l'Aéroport International de Saint-Louis sont quasiment achevés à plus de à 96% et le Chef de l'État Macky Sall viendra l'inaugurer le jeudi 14 juillet prochain, a annoncé le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens en visite sur le site.