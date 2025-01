Transport : un sursis pour les deux-roues

02/01/2025 19:12

Le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MITTA) accorde un sursis aux détenteurs de deux-roues. Dans un communiqué publié ce jeudi 2 janvier 2025, le ministère informe les propriétaires de véhicules à deux roues de cylindrée supérieure à 49 cc qu’ils devront bientôt se conformer à la décision de la Primature, qui a émis une circulaire exigeant des détenteurs de motos qu’ils se dotent d’une immatriculation.



Ainsi, le MITTA décide « d’accorder un sursis aux conducteurs de deux-roues ne respectant pas l’obligation de plaques d’immatriculation, pendant trois mois à compter du 13 décembre 2024, soit jusqu’au 13 mars 2025. Tous les autres motifs de contrôle demeurent en vigueur ». De plus, le ministère annonce le « démarrage des immatriculations gratuites à partir de la semaine du 6 janvier 2025 ».



Le Soleil