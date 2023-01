Transport : Le prix du ticket de bus « TATA » va connaître une hausse, à partir de lundi

15/01/2023 18:52

Le secteur du transport est en pleine ébullition. La grève illimitée annoncée, à partir de ce mardi, par les transporteurs vient d’être jointe par une hausse des prix pour les usagers des bus AFTU.



L’annonce a été faite à travers un communiqué, ce dimanche. « AFTU porte à la connaissance des usagers, qu’en raison de l’augmentation du prix du carburant et des coûts élevés des charges d’exploitation, les prix des sections tarifaires de toutes les lignes du réseau connaitront un réajustement à compter du lundi 16 janvier 2023″, annonce l’entité. Laquelle invite ainsi les usagers « à prendre les dispositions nécessaires pour une bonne application de la mesure ».



Le prix des carburants a augmenté depuis une semaine au Sénégal. Cette hausse de 100 francs CFA du coût du gasoil et de l’essence, s’explique par la persistance de la crise internationale qui affecte le cours des matières premières ainsi que l’économie mondiale. Le gouvernement a donc décidé de réduire sa subvention sur le carburant et l’électricité, pour l’orienter vers les Sénégalais qui en ont le plus besoin.



Le président Macky Sall avait pourtant annoncé lors de son discours à la nation le 31 décembre que l’effort de protection sociale serait renforcé en 2023. 450 milliards de CFA devaient être mobilisés pour la subvention de produits alimentaires et énergétiques.