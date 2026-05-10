Tragédie à Tambacounda : Ruiné par les paris en ligne, l'adjudant M. Ndiath se donne la mort

10/05/2026

La Gendarmerie nationale est plongée dans le deuil. L'adjudant M. Ndiath, un sous-officier supérieur respecté et Chef du Service Administratif et Technique (SAT) de la légion de gendarmerie de Tambacounda, s'est donné la mort le jeudi 7 mai 2026. Le drame s'est produit dans son logement de fonction, où le gendarme a fait usage de son arme de service. Ce dimanche, une levée du corps empreinte d'une vive émotion s'est tenue à l'hôpital Principal de Dakar, en présence de ses frères d'armes et de sa famille.





L'enquête, ouverte sur instruction du Haut-commandant de la Gendarmerie, a rapidement mis en lumière les causes de ce geste désespéré. Selon des informations de Seneweb, l'adjudant Ndiath aurait sombré dans l'engrenage dévastateur des paris sportifs sur la plateforme Xbet. Ses pertes successives d'importantes sommes d'argent l'auraient conduit à une ruine financière totale. Acculé par les dettes et le désespoir, le sous-officier a laissé derrière lui une lettre d'adieu expliquant son calvaire et les raisons qui l'ont poussé à commettre l'irréparable.





Ce drame remet brutalement sur le devant de la scène le fléau de l'addiction aux jeux en ligne au Sénégal, qui n'épargne aucune couche sociale. L'adjudant Ndiath, décrit par ses proches comme un homme rigoureux, a été emporté par une spirale financière et psychologique que personne n'avait vu venir. Sa disparition laisse un vide immense au sein de la légion de Tambacounda.





MS/NDARINFO



