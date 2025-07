Trafic de migrants à Saint-Louis : cinq arrestations et une pirogue saisie par la DNLT

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) continue de sévir contre les réseaux de migration clandestine. Le samedi 29 juin 2025, son antenne régionale basée à Saint-Louis a mené une opération décisive qui s’est soldée par l’interpellation de cinq individus soupçonnés d’organiser une traversée illégale vers les îles Canaries, en Espagne.



Selon les informations fournies par la Police nationale, les suspects ont été arrêtés alors qu’ils s'apprêtaient à lancer une expédition maritime. Une pirogue destinée à la traversée a été saisie à proximité de la mosquée mouride de la ville. Cette prise met en lumière l’ingéniosité croissante des passeurs qui exploitent des zones sensibles et très fréquentées pour opérer discrètement.



Les premiers éléments de l’enquête révèlent l’existence de connexions entre les suspects et des recruteurs installés en Gambie, renforçant l’hypothèse d’un réseau à dimension transfrontalière. Les autorités estiment que ce type de collaboration rend la lutte contre ce fléau plus complexe, nécessitant une coopération régionale plus poussée.



Les cinq individus ont été présentés le mardi 2 juillet 2025 au Procureur Financier du Pool Judiciaire de Dakar. Ils font l’objet de poursuites pour association de malfaiteurs et complicité de tentative de trafic de migrants, des infractions lourdement punies par la législation sénégalaise. En parallèle, les services de sécurité poursuivent leurs recherches pour démanteler entièrement le réseau et interpeller les complices encore en fuite.



Cette opération vient rappeler l’ampleur et la persistance du phénomène de migration irrégulière par voie maritime, un enjeu majeur de sécurité humaine dans la sous-région. Chaque année, des centaines de jeunes tentent la traversée périlleuse vers l’Europe, souvent au péril de leur vie. Les autorités sénégalaises multiplient ainsi les efforts pour stopper ces départs et sensibiliser les populations sur les risques liés à ces voyages clandestins.