Tout est fin prêt pour l’ouverture de l’Université Souleymane Niang de Matam en octobre 2026

L’Université Souleymane Niang de Matam accueillera ses premiers étudiants en octobre 2026. L’annonce a été faite mercredi à Saly (Ouest) par son recteur et coordinateur, le professeur Mamadou Sidibé, en marge d’un séminaire de restitution consacré à l’ouverture de ce nouvel établissement d’enseignement supérieur.



« Techniquement, tout est fin prêt. Nous avons visité le chantier et le chef de chantier nous a rassurés qu’en octobre 2026, il remettra les clefs de l’infrastructure », a déclaré le recteur.



Selon lui, les maquettes pédagogiques sont déjà finalisées et il ne reste plus que l’harmonisation nécessaire pour permettre le démarrage effectif des cours.



L’Université Souleymane Niang de Matam sera structurée autour de six pôles de formation. Elle proposera des cursus en sciences et gestion, en ingénierie, en santé, en sciences humaines et sociales, ainsi qu’en lettres, arts et agronomie.



« Il faut que l’Université Souleymane Niang soit une université moderne et contemporaine, capable de répondre aux différentes préoccupations et défis auxquels nous sommes confrontés », a souligné Babacar Guèye, directeur de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



Le séminaire de Saly a également servi de cadre de réflexion sur l’offre de formation qui sera mise en place dès l’ouverture de l’institution.



