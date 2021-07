Tous les combats de lutte reportés

27/07/2021 20:33

Les combats de lutte qui étaient prévus dans les prochaines semaines sont reportés jusqu'à nouvel ordre, par le gouverneur de Dakar. Une décision prise, ce mardi, après-midi à l'issue d'une rencontre entre l'autorité et les promoteurs Gaston Mbengue, Pape Abdou Fall, Pape Thialiss... Parmi ces combats, il y a les affiches Balla Gaye 2 vs Bombardier, Pap Sow vs Siteu et Tapha Tine vs Boy Niang 2 qui étaient initialement programmés le 31 juillet, le 1er et le 8 août 2021. La raison ? Le coronavirus dont la 3e vague est en train de faire des ravages au Sénégal. Le gouverneur de Dakar a donc pris cette mesure pour éviter la propagation du virus. L'absence de service d'ordre a été aussi l'une des raisons de ces reports.