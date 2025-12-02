Tour aérien en ULM : quand l’aviation s’ouvre à la jeunesse de Saint-Louis

02/12/2025

Des dizaines d’élèves et d’étudiants de Saint-Louis ont vécu, dimanche, leur tout premier baptême de l’air à bord d’ultra-légers motorisés (ULM), à l’occasion du lancement officiel du Tour aérien du Sénégal, à l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye.





L’activité, organisée par le Comité ULM de Saly, en collaboration avec l’École de l’Armée de l’air et la Gendarmerie nationale, vise à démocratiser l’accès à l’aviation, faire découvrir les métiers du secteur aéronautique, et susciter des vocations auprès de la jeunesse sénégalaise.





« Ce moment est capital car il rapproche l’avion de la population, il montre à nos jeunes que l’aviation est aussi à leur portée », a déclaré le chef d’escadron Madiagne Faye, responsable de la section aérienne de la Gendarmerie nationale.





Les élèves, souvent émus et émerveillés, ont pu observer la ville et le fleuve Sénégal depuis les airs, pour la toute première fois. L’événement s’est également accompagné de rencontres pédagogiques, avec des témoignages de professionnels du secteur aérien, des démonstrations techniques, et des échanges sur les parcours pour accéder aux métiers de pilote, mécanicien aéronautique ou contrôleur aérien.





Pour le lieutenant Mor Sarr, pilote à l’École de l’armée de l’air, ce genre d’initiative est essentiel. « Il faut d’abord aimer ce métier. Moi, c’est une passion que j’ai depuis l’enfance. Aujourd’hui, je suis pilote, et je veux dire aux jeunes que rien n’est impossible. Il faut rêver, mais surtout persévérer », a-t-il ajouté.





Ce baptême de l’air marque la première étape du Tour aérien du Sénégal, qui se poursuit jusqu’au 7 décembre avec des escales dans plusieurs localités du pays : Mboula, Podor, Matam, Tambacounda, Sédhiou, Cap Skirring, entre autres.





Cette tournée aérienne, entièrement menée par des pilotes et techniciens sénégalais, constitue aussi une vitrine du savoir-faire local dans l’aviation, tout en renforçant les liens entre les institutions militaires, civiles et éducatives autour de la promotion du secteur.



