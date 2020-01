Touchée par le coronavirus, la France s'organise pour prévenir la propagation de la maladie

Priorité donnée à l’isolement des malades

"Il faut traiter une épidémie comme on traite un incendie : très vite repérer la source", a déclaré, vendredi 24 janvier, la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn.Alors que trois cas du nouveau coronavirus chinois ont été confirmés en France , par les autorités sanitaires, sur des patients hospitalisés à Paris et à Bordeaux , la question de la mise en place d’un plan d’urgence se pose de nouveau.L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé, jeudi, qu’il était "trop tôt" pour décréter une "urgence de santé publique de portée internationale".En France, premier pays européen officiellement touché par le virus, les autorités sanitaires doivent cependant mettre progressivement en place des mesures visant, selon Agnès Buzyn, à "circonscrire" l’épidémie "le plus vite possible".À ce stade, la priorité est donnée à l’isolement des malades. "Toute les personnes ayant été en contact étroit avec ces patients sont en cours de recensement", a informé le ministère. "Elles vont recevoir de la part des autorités sanitaires des consignes spécifiques pour éviter tout contact, afin de limiter la propagation du virus".La quarantaine semble, aujourd’hui, la mesure la plus efficace pour limiter la propagation du coronavirus. Les malades – à qui il est conseillé d’appeler le 15 [Samu] plutôt que d’aller aux urgences pour éviter tout risque de contamination – sont alors pris en charge en unité d’isolement. Débute alors une enquête de l’Agence régionale de santé (ARS) et des structures sanitaires visant à dépister d’éventuelles contaminations dans l’entourage du patient.France24