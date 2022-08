Touba: Me Abdoulaye Wade annonce la candidature de Karim Wade et rappelle le protocole de Massalikoul au Khalife des Mourides

22/08/2022 10:40

À Touba, le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a reçu chaleureusement la délégation. Mamadou lamine thiam a livré le message du président Wade au Khalife ainsi que celui de Karim Wade. Il a également annoncé la candidature de Karim Wade pour 2024. Et que c’était le souhait le plus ardent de tous, tout comme son retour.



Prenant la Parole, le guide a fait des témoignages sur le Président Abdoulaye Wade qu'il considère comme un père au delà de l’aspect talibé et « magoum mouride ». Et a dit qu’il fera tout ce qui est son pouvoir pour jouer son rôle de « fils ».



Le Khalife a donc terminé par formuler des prières à l'endroit du Président Abdoulaye Wade, de Karim Meissa Wade, des membres de la délégation. Des prières ont aussi été formulées pour la paix et la stabilité dans le pays.



Ensuite la délégation s’est rendue chez le frère du Khalife l’ambassadeur Cheikh Issakha Mbacké où de savoureux mets ont été servis à la délégation.