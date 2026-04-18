Tottenham - Brighton (0-0) : Les Spurs butent sur le verrou des Seagulls

18/04/2026

Tottenham et Brighton se sont quittés sur un score de parité ce samedi 18 avril 2026, au terme d'une rencontre riche en intensité mais avare en buts. Dans leur antre du Tottenham Hotspur Stadium, les Spurs ont longtemps buté sur une organisation défensive des Seagulls parfaitement huilée.





Malgré la pression exercée par les coéquipiers de Son Heung-min en fin de match, Brighton a tenu bon pour ramener un point précieux de Londres, confirmant sa réputation de "poil à gratter" des cadors de Premier League.





Ce résultat n'arrange aucune des deux équipes dans la course aux places européennes. Tottenham manque l'occasion de creuser l'écart sur ses poursuivants directs, tandis que Brighton continue de naviguer dans le haut du tableau sans parvenir à réaliser le gros coup à l'extérieur. Le manque d'efficacité dans le dernier geste aura été le grand regret de cette après-midi pour les hommes d'Ange Postecoglou.





MS/NDARINFO



