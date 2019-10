Tivaoune: : El Hadji Baba NDIONGUE de Podor, le Mouhadam parfait, Parrain du Maouloud 2019

La 118 ème édition du Maouloud an-nabaoui, commémorant l’anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed (PSL) est partie pour battre tous les records en termes d’affluence. Avec comme parrain le Grand Mouhadam et fervent talibé de Maodo Malick, El Hadji Baba Ndiongue de Podor qui a vécu toute sa vie au service de son maître et idole, le Gamou va être célébré le 10 novembre prochain.



Très dévoués à leur religion et à leur confrérie, les talibés d’El Hadji Baba Ndiongue sous la houlette de leur Khalifa El Hadji Cheikh Baba Ndiongue semblent déjà de plain-pied dans la célébration de la naissance de la meilleure des créatures. Le marabout avait reçu une forte délégation du Comité d’Organisation au Service du Khalif Ababacar SY (C.O.S.K.A.S) Coskas à Podor pour les besoins du parrainage.



Le Khalifa El Hadji Cheikh Baba Ndiongue a vivement remercié le Coskas pour cette distinction et prie pour que Podor soit bien représenté au Gamou annuel de Tivaouane. Étant donné que maître Moussa DIOP, Directeur Général de Dakar Dem Dikk va convoyer 10 bus pour faciliter le déplacement des pèlerins Podorois au Gamou, le marabout demande à tous les talibés de Baba Ndiongue et aux Podorois de venir célébrer la nuit du Prophète Mohamed (PSL) avec eux à Tivaouane.



La célébration du Maouloud sera l’occasion pour la famille Tidjane de revenir sur feu El Hadji Baba Ndiongue (RAT)