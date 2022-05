Tivaouane prépare le 100e anniversaire de la disparition d'El Hadji Malick Sy

21/05/2022 18:48

La localité de Tivaouane va commémorer le centenaire de la disparition d’El Hadji Malick Sy. Sur instruction du Khalife Général des Tidianes, Serigne Mansour Sy Dabakh a réuni la famille Sy, en présence de plusieurs familles de Muqaddams, de présidents de dahiras et d’associations.



D’après le quotidien L'AS qui donne l'information, ce fut pour délivrer le message de Serigne Babacar Sy Mansour à la Umma, à savoir la tenue les 24, 25, 26 et 27 juin 2022 des activités commémorant le centenaire de la disparition d’El Hadji Malick Sy.



Le thème de la présente édition est : «El Hadji Malick Sy, 100 ans après… Lumière sur sa vie et son œuvre». L'initiative de cette commémoration, prise par le nouveau maire de la commune de Tivaouane, Demba Diop Sy, a été validée par le Khalife Général des Tidianes.



Placé sous le haut patronage du Président Macky Sall et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement sera l’occasion de revisiter l’œuvre et la vie du Saint homme de Tivaouane à travers un programme élaboré et proposé par le Comité préparatoire.

