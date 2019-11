Tivaouane : le Khalife des Tidianes change de "prénom" et menace

« Désormais, appelez-moi Babacar Sy ». C’est ce que veut le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy qui a fait cette annonce ce lundi matin, en marge de la visite du président de la République, dans la ville religieuse de Tivaouane. Il informe que sa décision a été prise depuis samedi lorsqu’un talibé (disciple) l’a appelé « Mbaye Mbassou ».



« Depuis samedi, j’ai changé. Désormais, appelez-moi Babacar Sy. Celui qui m’appelle avec un autre nom autre que celui-ci, je ne lui répondrais pas », a déclaré le Khalife des Tidianes qui révèle les raisons d’une telle décision.



« J’ai croisé quelqu’un qui, en me saluant, m’a appelé « Mbaye Mbassou », pensant me faire plaisir. Alors j’ai compris combien mon nom est en train d’être altéré », explique-t-il.



Comme à l’accoutumé, le marabout n’a pas manqué de proférer des mises en garde sur les réseaux sociaux et ceux qui sont doués en informatique et qui peuvent effectuer des montages pour porter atteinte à l’honorabilité des personnes.



PRESSAFRIK