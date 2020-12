Thierno Bocoum : “Le Cese n’a aucune utilité”

Président du mouvement « AGIR », Thierno Bocoum signe et persiste que le Conseil économique, social et environnemental ne sert pas à grand-chose. Certainement, il ne digère pas la nomination du président du Rewmi à la tête de cette institution, même s’il se garde de le critiquer, d’avis qu’il a le droit de prendre position.



“Idrissa Seck a le droit de prendre position politiquement. Je n’ai pas regretté de soutenir sa candidature lors de la dernière élection présidentielle et je ne dirai pas du mal de lui. Il est libre de faire ce qu’il veut. Mais, personne ne peut m’empêcher de dire la vérité et ma conviction. Ma conviction est que le Conseil Économique, Social et Environnemental n’a aucune utilité pour le peuple, si on se base sur la hiérarchisation des priorités. Ce sont des dépenses de luxe”, a déclaré le président du mouvement ”Agir”, sur Itv.