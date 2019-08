Thierno Alassane Sall médusé par la grue faisant traverser les populations de Sinthiou Garba

La vidéo de la grue faisant traverser les populations de Sinthiou Garba qui est devenue virale sur la toile, a ému plus d’un. L’ancien ministre des Transports, Thierno Alassane Sall, n’en croit pas à ses yeux. Le président du parti la République des Valeurs s’exclame : «incroyable mais vrai! ».



Faisant dans l’ironie, Thierno Alassane Sall dira que le Fouta émerge littéralement des eaux. Et le miracle du Plan Sénégal Emergent (PSE), c’est qu’on ne transporte plus les malades par charrette, mais par grue sur des brancards de fortune comme à Sinthiou Garba, Kanel ! «Qui ose dire après que MS n’a pas mérité son triomphe électoral au Fouta», indique Thierno Alassane Sall.