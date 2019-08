Thiaroye : Révélation sur le cerveau de l'attaque du gang des "lesbiennes"

Le père adoptif relate le film de de " l'attaque"

De nouvelles révélations sur la lesbienne Hawa Torodo qui avait organisé une expédition punitive, en compagnie de son gang de 20 filles avec qui elle partage ce vice, contre son ex-amante Coumba Dramé.Selon L’Observateur, les veuves et les femmes divorcées sont la cible de celle qui est connue pour ses penchants pour le lesbianisme et son agressivité : "Lorsqu’elle se tape une femme, elle se donne les moyens de l’intégrer dans son groupe avant de le mettre dans son lit".Le journal de rapporter : "Hawa battait ses femmes, les agressait et les conditionnait à sa guise. Et quand elle décide de punir ses amantes, surtout celle qui ne se plient pas à sa volonté, elle n’hésite pas à utiliser les tessons de bouteille comme arme".

Après la maman de Coumba Dramé, c’est au tour de son père adoptif de s’épancher sur la rocambolesque affaire des lesbiennes qui défraie la chronique à Thiaroye Léona. Affaire dans laquelle est impliquée sa fille adoptive. Dans les colonnes de L’Observateur, Omar Cissé explique: «J’étais présent quand le groupe de filles a fait irruption dans la maison.



Elles ont dit qu’elles revenaient de la soirée de Wally Seck pour régler le son compte à ma fille adoptive Coumba. J’étais dans ma chambre quand j’ai entendu du bruit. Et je suis sorti. Elles ont réclamé Coumba et ont commencé à jeter des pierres. Je suis malade, je ne pouvais m’opposer à elles. J’ai demandé de l’aide et les garçons du quartier ont accouru.



Ma fille adoptive a été fortement secouée par cette affaire. Depuis, elle fait des cauchemars la nuit. Elle ne cesse de crier, elle ne dort plus. Nous l’avons d’ailleurs évacuée au ‘‘garage Bentenier’’ où réside un parent guérisseur», a-t-il relaté.



SENEWEB





