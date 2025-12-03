Thiaroye, Retraites, OFNAC : Ce qu’il faut retenir du Conseil des Ministres

03/12/2025

Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République. Plusieurs mesures stratégiques ont été annoncées, marquant des orientations fortes dans les domaines de la mémoire nationale, la gouvernance, la protection sociale et la réforme de l’administration.





Mémoire nationale : Le Chef de l’État est revenu sur la commémoration du 81e anniversaire du Massacre de Thiaroye et sur la première Journée des Tirailleurs sénégalais, présidée le 1er décembre en présence de plusieurs délégations étrangères. Il a salué la publication du Livre blanc dédié à cet événement et a annoncé la construction prochaine d’un Mémorial à Thiaroye, en hommage aux tirailleurs.





Protection des familles, des femmes et de la jeunesse : Le Président a insisté sur la nécessité de protéger les jeunes contre la drogue, l’exploitation et l’abandon moral, et d’améliorer les conditions de vie des femmes, notamment en zone rurale. Il a ordonné l’actualisation de la Stratégie nationale pour l’Équité et l’Égalité de Genre, ainsi que la création d’un Observatoire national de Protection des Enfants.





Personnes en situation de handicap : À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le Chef de l’État a annoncé pour 2026 un Programme national intégré de soutien à cette frange vulnérable de la population.





Bonne gouvernance : Le Président a confirmé l’entrée en vigueur de la nouvelle loi instituant l’Office national de Lutte contre la Corruption (OFNAC), et a appelé à finaliser la Stratégie nationale de Bonne Gouvernance.





Agenda international : Le Chef de l’État participera le 08 décembre à Abidjan à la cérémonie d’investiture du Président Alassane Ouattara.





De son côté, le Premier Ministre a annoncé une réorganisation profonde des ministères, pour passer à une administration plus moderne et performante. Il a également présenté les grandes lignes d’une réforme du système de retraite, fondée sur l’élargissement de l’assiette contributive et l’optimisation des investissements de l’IPRES.





Autres communications :



Modernisation du système de paiement des bourses étudiantes ;

Suivi de la commercialisation des produits agricoles ;

Mobilisation de la jeunesse en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ Dakar 2026).



Enfin, le Conseil a adopté deux projets de décrets, l’un portant sur la désignation des commissaires de la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH), et l’autre sur la création du Conseil national de Lutte contre le SIDA (CNLS).





