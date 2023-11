«The Independent» accuse Bp de faire courir des risques environnementaux au récif corallien en Afrique de l’Ouest

29/11/2023 19:53

Le journal britannique, « The Independent» BP envisage de forer à la recherche de gaz fossile aux abords du plus grand récif corallien d’eau froide du monde.



Selon le journal britannique qui se fonderait sur les résultats d’une enquête sur cette affaire, les forages risquent de faire à cette aire marine sa « biodiversité, d’aggraver le réchauffement climatique et les déversements de carburants toxiques ».



« The Independent » note que le géant pétrolier britannique a commencé les travaux de construction d’un projet de combustibles fossiles à proximité de l’écosystème corallien de 580 km de long au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest, dans une zone cruciale pour les oiseaux d’eau migrateurs, ainsi que pour les requins, tortues et baleines menacés, selon à une enquête de Unearthed et SourceMaterial.



De sources proches encore officieuses, ces informations seraient dénuées de tout fondement et ne seraient en fait qu’une campagne orchestrée habituellement contre Bp par plusieurs segments de la société civile et qu’elle n’entendrait même pas les commenter.



Notons enfin qu’en Mauritanie ce sont les sociétés pétrolières qui avaient mis en évidence la présence d’un récif corallien bouillonnant de vies biologiques.



La Dépêche