Teranga : le mot qui définit le Sénégal

23/07/2021 07:00

Alors que j'attendais d'embarquer sur un vol pour Dakar en provenance de New York, une femme drapée dans un tissu coloré et un foulard lumineux me demande si elle pouvait utiliser mon téléphone portable. Hésitante, je m'interrogeais sur cette étrange familiarité, qui l'a poussée à demander pareil service à une inconnue. Alors que j'hésitais, une voyageuse habillée de la même manière qu'elle lui tend son téléphone, sans la moindre hésitation. Des anecdotes comme celle-ci ont eu lieu tout au long de mon voyage au Sénégal... C'était ma rencontre avec la teranga.