Térameeting du 8 novembre : PASTEF Saint-Louis en ordre de bataille

02/11/2025

À quelques jours du Teràmeeting national prévu le 8 novembre 2025 au stade Léopold Sédar Senghor, la coordination départementale de PASTEF Saint-Louis a sonné la mobilisation. Une rencontre stratégique s’est tenue ce samedi, marquée par l’unité renforcée entre plusieurs leaders locaux du parti, déterminés à faire bloc derrière le président Ousmane Sonko.





Sous la houlette du coordonnateur départemental Modou Mbène Gueye, les responsables politiques, élus, militants et sympathisants se sont retrouvés pour affiner leur plan de déplacement vers Dakar. Plusieurs responsables dont la directrice générale de l’OLAC, Diarra, la députée Seynabou Yassine Samb, Moustapha Niang, Abdourahim Kébé, entre autres, ont pris part à la rencontre.





Babacar Diop, du CROUS et responsable de PASTEF Gandiol, a salué « l’appel du guide de la révolution », faisant référence à l’intervention d’Ousmane Sonko qui a situé la date du 8 novembre comme une étape historique, au même titre que les rassemblements de 2018 à la Place de l’Obélisque et de 2022 à Keur Massar.



« Il y a un avant 8 novembre, un 8 novembre et un après 8 novembre », a-t-il insisté, appelant tous les patriotes à se mobiliser dès l’aube pour rejoindre Dakar.



Pour Modou Mbène Gueye, ce rassemblement est un signal fort envoyé depuis le Nord.



« Ce que nous avons vu aujourd’hui nous soulage sur l’avenir politique de Saint-Louis. PASTEF est la première force politique de la région, et cela se confirmera lors des prochaines échéances dans les communes de Mpal, Gandiol, Gandon, Fass-Ngom et Saint-Louis », a déclaré le Directeur général de l’Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX).



