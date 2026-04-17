Tentative de corruption : Le juge Maguette Thiam refuse une valise de 10 millions de FCFA

17/04/2026

L'entrepreneur Cheikh Guèye et le marabout Hady Sy ont été interpellés ce jeudi 16 avril 2026 par la Brigade de recherches de Keur Massar, suite à une directive du procureur Saliou Dicko.





L'affaire porte sur une « tentative de corruption » visant le juge du 2e cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, Maguette Thiam. Déjà inculpé dans un dossier impliquant l'ancien ministre Ismaïla Madior Fall, Cheikh Guèye aurait remis « 10 millions de FCFA » au religieux Hady Sy pour faciliter un contact direct avec le magistrat instructeur.





Une fois introduit dans le cabinet, l'entrepreneur a proposé une valise contenant la somme précitée au juge Thiam. Ce dernier a « fermement rejeté » l'offre avant de faire expulser le prévenu. Informé, le parquet a immédiatement ordonné l'arrestation des deux complices pour corruption et complicité. Ils sont actuellement en garde à vue, tandis que l'enquête se poursuit pour faire la lumière sur cette tentative d'achat de la justice.





MS/NDARINFO



