Profiteurs! Affameurs de populations! Maître-chanteurs! Sans foi ni lois! Halhamdoulilahi! A Ndar on aura 10 fois trop de poissons et à un prix dérisoire!

2. Idrissa le 13/01/2020 22:19



Je me demande s’ils sont des farceurs ou des ignorants. L’Etat met en place un système pour contrôler les charges à l’essieu et ils clament haut et fort qu’ils ne veulent pas être contrôler, dons ils préfèrent être des hors la loi.