Tensions à GUET-NDAR : une médiation de religieux serait bénéfique ...

La situation est revenue à la normale sur la Langue de Barbarie après quelques petits troubles constatés, hier soir. Mais, le monstre de la violence ne s’est pas complètement endormi. Les concertations entre forces de l’ordre et manifestation n’ont pas produit de résultats concluants. Une vingtaine de jeunes ont été déférés malgré les multiples demandes de libération. Les casses d’édifices publics renforcent la méfiance et la distance.



En ce moment, seule une médiation de religieux pourrait renfoncer l’espoir d’apaisement. Devant l’absence de l’Imam Ratib de Guet-Ndar Cheikh Djiby SECK pour des soucis sanitaires, la désunion peut s’accentuer. Cette notabilité jouait un rôle déterminant dans la stabilité du quartier.



Les religieux de NDAR, tous bords confondus devraient se lever, former un seul bloc et discuter avec les deux camps. Cette démarche ferait taire, une bonne fois, les heurts qui gangrènent la paix dans la magique cité.



