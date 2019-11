Tekki Fusille Aymérou GNINGUE : «Vous Êtes Aussi Faible Que Le Reste De L’élite De L’APR»

Le ton monte entre l’Apr et Tekki. Le représentant de Tekki en France critique le faible niveau intellectuel des responsables du parti présidentiel. Cheikh Oumar Sow répond à Aymérou Gningue qui s’en est pris aux questions hebdomadaires de Mamadou Lamine Diallo, le leader de Tekki.



Le responsable de Tekki en France tacle sévèrement Aymérou Gningue. Cheikh Oumar Sow affirme que le président du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle n’a pas le bagage intellectuel que requiert sa fonction.«Je me suis rendu compte que vous n’êtes pas l’exception qui confirme la règle. Vous êtes aussi faible que le reste de l’élite de l’Apr.Une élite qui n’a qu’invectives et insultes à la bouche, chez qui le débat politique se réduit aux mensonges et attaques ad hominem et ad personam. Mais rien de surprenant car qui se ressemblent s’assemblent»,assène Cheikh Oumar Sow, ajoutant que les militants de Tekki, ne sont jamais dans de tels débats.Le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar s’en est pris dans un texte aux questions économiques hebdomadaires du député et leader de Tekki, Mamadou Lamine Diallo. C’est pourquoi Cheikh Oumar Sow met à l’index son faible niveau rédactionnel.«Vous, le grand diplômé en pétrole dans le pays de Franck Timis, dites-moi, ne vous y ont-ils jamais enseigné les techniques de rédaction de texte? Votre texte, quelle incongruité! Pardon, quelle incohérence je veux dire.Comment pouvez-vous vous permettre d’annoncer dans le texte le contraire de ce que vous y relatez? S’il ne s’agit que d’un moment passager d’incongruité faites le moi savoir, je vous proposerai les services d’un ami pour vous permettre de combler vos lacunes dans la langue de Molière»,raille le représentant de Tekki en France.D’autre part, s’agissant de l’endettement du Sénégal, il soutient que depuis deux ans tous les économistes indépendants dénoncent et mettent en garde contre cet endettement frénétique du régime. «Du professeur Babou au docteur Bamba Diagne, tous sont d’accords que notre pays s’endette beaucoup et très mal. Mais on dit souvent qu’il n’y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir»,assène-t-il encore. Et selon lui, son mentor, économiste et ingénieur polytechnicien de formation a toujours dénoncé ce mauvais endettement.Et s’il en remet une couche aujourd’hui ce que cet endettement a atteint des proportions inquiétantes, dit-il. «Vous narguez le peuple en disant que la dette est de 55 % de notre Pib bien en dessous de la limite de 70 % fixée par l’Uemoa. Savez-vous comment est calculé cette limite de 70 %, connaissez-vous les paramètres et variables de ce résultat? Évidemment non. N’est pas Économiste-Ingénieur X-mines de Paris qui veut. A moins que vous estimiez que votre séjour roumain suivi de votre passage au Cesag vous confère ce droit. Car avec vous, on ne sait jamais», dit-il encore.Par ailleurs, Cheikh Oumar Sow s’insurge contre le taux de croissance à 6 % dont se targue le pouvoir. «Comment pouvez-vous avoir encore et encore l’audace et l’indécence de nous tympaniser avec un taux de croissance qui asphyxie le peuple. Pourquoi diable ce si grand taux de croissance met-il nos entrepreneurs en faillite? Pourquoi est-il incapable de créer de l’emploi pour les jeunes? Pourquoi fait-il augmenter le nombre de pauvres dans notre pays»,s’offusque-t-il, ajoutant que le réveil du peuple est inéluctable.Charles G.DIENEWALF