Tchad : le premier ministre exige la limitation des voyages à l'étranger

09/06/2022 10:23

Le premier ministre Pahimi Padacké Albert a signé ce 8 juin une note circulaire adressée aux membres du gouvernement relative aux voyages à l'étranger.



Le chef du gouvernement demande une gestion efficiente et efficace des maigres ressources en minimisant les déplacements à l'extérieur. Pahimi Padacké Albert appelle à faire preuve de parcimonie dans les déplacements à l'extérieur, à faire preuve de rigueur et de sélection dans la signature des documents autorisant les voyages.



D'après le premier ministre, désormais, seules les missions statuaires avérées seront autorisées. De plus, il n'est pas question de faire supporter le coût aux organismes sous tutelles.



alwihdainfo.com