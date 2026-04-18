Taxaw Saytu : Y en a marre rencontre Thierno Alassane Sall

18/04/2026

Thierno Alassane Sall, leader du parti La République des Valeurs, a reçu ce samedi 18 avril 2026 une délégation du mouvement Y en a marre. Cette rencontre constitue le dernier développement majeur de la série de consultations entamée par le collectif citoyen dans le cadre de son initiative « Taxaw Saytu, Ñaari At Ci Nguur Gi ».







Après les échanges avec Pape Djibril Fall et Aly Ngouille Ndiaye, ce tête-à-tête avec Thierno Alassane Sall vise à harmoniser les positions en vue de la table ronde des groupes parlementaires.





Le mouvement cherche à consolider une analyse critique et documentée sur les deux premières années de gouvernance du régime actuel, afin de porter ces revendications lors du grand rassemblement prévu à la Place de la Nation (ex-Obélisque) les 24 et 25 avril prochains.





MS/NDARINFO



